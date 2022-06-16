Тайная свадьба

На своей странице в инстаграмме голкипер не спешит делиться радостным известием с поклонниками. О его свадьбе стало известно с фото в соцсетях, опубликовавших друзья пары.

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О новой жене Бущана тоже немного информации. Девушку зовут Виктория, она училась на журналиста, а в отношениях с голкипером национальной команды уже несколько лет.

Свадьба состоялась в Украине, на росписи присутствовали близкие и друзья пары. Невеста была в свадебном платье, тогда как спортсмен выбрал обыденную одежду.

У игрока Динамо есть дочь Юлия от первого брака. Впервые Георгий женился на 19 лет. Бывшая жена спортсмена – артистка балета, прима-балерина Кристина Шишпор.



Бущан со своей женой Викторией / Фото с инстаграмма xbuschanx



Молодожены разделили праздник с самыми родными / Фото с инстаграмма xbuschanx



Бущан женился второй раз / Фото с инстаграмма alina_dorotiuk

Почему Бущан пропустил июньские матчи Лиги наций-2022/2023

Главный голкипер "сине-желтых" не сыграл ни в одном июньском матче лиги наций-2022/2023. Бущан травмировался в отборочном поединке в ЧМ-2022 против Уэльса.

Георгий отыграл 90 минут против валлийцев, в одном из эпизодов получил травму и вынужден был попросить помощь врачей.

По словам главного тренера сборной Украины Александра Петракова, Бущан подвернул голеностоп.

К слову. После третьего матча в Лиге наций-2022/2023 сборная Украины сохранила лидерство в группе В1. В активе украинцев 7 очков. Два матча для "сине-желтых" закончились победой, а один – мировой. В спину национальной команде дышит Шотландия, у которой 6 пунктов. Все окончательно станет на свои места осенью, когда Украина сыграет еще один матч против Армении и два – против шотландцев.