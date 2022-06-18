Бущан: Сейчас мне не о чем думать

27-летний вратарь заверил, что все его будущие планы связаны с Украиной и киевским Динамо. Георгий Бущан не собирается убегать от войны и искать убежища в другом клубе.

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Пока у голкипера сборной Украины нет официальных предложений от иностранных команд.

Что я думаю о том, чтобы куда-нибудь перейти? Чтобы перейти, нужно, чтобы были какие-то предложения. Предложений нет, поэтому мои мнения с киевским Динамо и Украиной. Сейчас мне не о чем думать,
– заявил голкипер.

Недавно Бущан второй раз женился. Его избранницей стала Виктория, которую он почти не показывал в своих соцсетях.

Еще летом 2021 года в СМИ появилась информация о вроде бы заинтересованности со стороны клубов французской Лиги 1. Однако ценник, повешавший на футболиста Динамо, отпугнул потенциальных покупателей.

Опытный голкипер находится в 10-дневном отпуске, который Мирча Луческу дал сборникам, после чего Георгий присоединится к команде уже в Швейцарии.