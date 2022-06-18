Бущан: Зараз мені нема про що думати

27-річний воротар запевнив, що усі майбутні його плани пов'язані з Україною та київським Динамо. Георгій Бущан не збирається тікати від війни та шукати прихисток в іншому клубі.

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Наразі у голкіпера збірної України немає офіційних пропозицій від іноземних команд.

Що я думаю про те, щоб куди-небудь перейти? Щоб перейти, треба, щоб були якісь пропозиції. Пропозицій немає, тому мої думки з київським Динамо і Україною. Зараз мені нема про що думати,
– заявив голкіпер.

Нещодавно Бущан вдруге одружився. Його обраницею стала Вікторія, яку він майже не показував у своїх соцмережах.

Ще влітку 2021 року у ЗМІ з'явилась інформацію про начебто зацікавленість зі сторони клубів французької Ліги 1. Однак цінник, який повішало на футболіста Динамо, відлякав потенційних покупців.

Досвідчений голкіпер наразі перебуває у 10-денній відпустці, яку Мірча Луческу дав збірникам, після чого Георгій приєднається до команди вже у Швейцарії.