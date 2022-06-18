Бущан: Зараз мені нема про що думати

27-річний воротар запевнив, що усі майбутні його плани пов'язані з Україною та київським Динамо. Георгій Бущан не збирається тікати від війни та шукати прихисток в іншому клубі.

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Наразі у голкіпера збірної України немає офіційних пропозицій від іноземних команд.

Що я думаю про те, щоб куди-небудь перейти? Щоб перейти, треба, щоб були якісь пропозиції. Пропозицій немає, тому мої думки з київським Динамо і Україною. Зараз мені нема про що думати,

– заявив голкіпер.

Нещодавно Бущан вдруге одружився. Його обраницею стала Вікторія, яку він майже не показував у своїх соцмережах.

Ще влітку 2021 року у ЗМІ з'явилась інформацію про начебто зацікавленість зі сторони клубів французької Ліги 1. Однак цінник, який повішало на футболіста Динамо, відлякав потенційних покупців.

Досвідчений голкіпер наразі перебуває у 10-денній відпустці, яку Мірча Луческу дав збірникам, після чого Георгій приєднається до команди вже у Швейцарії.

Нагадаємо, що Бущан захищав ворота збірної України у відборі ЧС-2022. У фінальній битві за путівку у Катар Георгій отримав пошкодження, але навіть з ним провів увесь поєдинок. Футболіст розповів, що грав із травмою з 16-ї хвилини зустрічі.

На жаль, у тому матчі "синьо-жовті" мінімально поступились Уельсу – 1:0. Єдиний гол у власні ворота забив капітан Андрій Ярмоленко.

Після чого Олександр Петраков відпустив голкіпера Динамо додому.

Деталі. Бущан виступає у структурі Динамо з 2009 року. Його контракт із киянами розрахований до кінця червня 2026-го. У сезоні, що минув, Георгій провів 20 матчів, у яких пропустив 20 голів та 8 поєдинків зіграв на нуль.