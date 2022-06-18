Бущан: Игра еще остается в голове

28-летний голкипер с первых секунд матча защищал украинские владения. К сожалению, уже на старте поединка Георгий Бущан получил повреждение. Было видно, что даже помощь врачей сборной не решила этот вопрос до конца.

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Футболист рассказал, что с 16 минуты стоял в воротах с травмой. Ребята так хотели помочь и принести победу Украине, что даже не просили замены.

Переживал результат, потому что все хотели победить. Но уже есть что есть. Надо перенастраиваться, но остался привкус, потому что немного не хватило. Игра еще остается в голове, потому что в сущности и играли, и делали все, что возможно. Я играл с травмой с 16-й минуты,

– сказал голкипер Динамо.

К сожалению, такая самоотдача не позволила украинским футболистам обыграть Уэльс и пробиться на чемпионат мира-2022. Досадный автогол Андрея Ярмоленко вывел валлийцев на Мундиаль.

После этого поединка Бущана в рамках украинских ворот сменило сразу три голкипера, а Георгий покинул расположение сборной. В стартовом матче Лиги наций против Ирландии сине-желтые владения защищал Андрей Лунин, в следующей игре стоял Андрей Пятов, попрощавшийся в том поединке с главной командой страны.

Дмитрий Ризник стал в рамку ворот "сине-желтых" в домашней встрече против Ирландии.

К слову. В сезоне-2021/2022 Бущан провел 20 матчей, в которых пропустил 20 голов и в 8 поединках сыграл на ноль. Георгий является главным голкипером сборной Украины.