Федерер покидает топ-10 рейтинга ATP

В 2021 году 40-летний Федерер вернулся на корт после травмы в феврале 2020-го. Роджер провел несколько матчей и даже дошел до четвертьфиналов на Ролан Гаррос и Уимблдоне.

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Но после лондонского турнира Федерер согласился на еще одну операцию на колене. Следовательно, Роджер после поражения в четвертьфинале Уимблдона больше не выходил на корт и начал терять позицию в рейтинге.

Возвращения швейцарца следует ожидать уже в 2022 году.

Сейчас Федерер находится на 9 месте в рейтинге АТР. В его активе 3 765 очков. Но 18 октября он опустится минимум на 11 позицию.

Обидчик швейцарца на Уимблдоне Роберт Хуркач выбьет Федерера из топ-10. Польский теннисист благодаря победе в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе гарантировал себе место в десятке лучших по итогам турнира.

Также в топ-10 могут попасть итальянец Янник Синнер и аргентинец Диего Шварцман.

Синнер и Шварцман имеют 3 100 и 2 880 очков соответственно. Оба уже вышли в четвертый круг на турнире в США и могут набрать дополнительные баллы в рейтинг.