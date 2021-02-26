Шахтер 25 февраля минимально одолел Маккаби в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Нападающий "горняков" Жуниор Мораес забил важный гол и является лучшим бомбардиром украинских клубов в этом турнире.

В ответном матче против Маккаби Жуниор Мораес сумел прервать свою безголевую серию, которая длилась 3,5 месяца. Последний раз футболист забивал еще 8 ноября 2020 года в ворота Динамо в рамках УПЛ.

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Рекордный гол

Свой мяч Мораес оформил во втором тайме. На 67-й минуте Бен-Хаим сфолил на Тете в собственной штрафной – арбитр назначил пенальти в ворота гостей из Израиля. К отметке подошел Жуниор и хладнокровно переиграл голкипера. Этот выстрел стал единственным голевым во встрече – 1:0 минимальная победа Шахтера.

В первом поединке "горняки" также победили Маккаби. Тот матч завершился более уверенным результатом для дончан 0:2. В этой встречи натурализованный украинец не отметился.

Для нападающего этот гол стал 15-м в Лиге Европы в 27 поединках, позволив ему выйти на первое место в рейтинге лучших бомбардиров украинских клубов в этом турнире. Ему удалось на один результативный выстрел опередить своего одноклубника Тайсона, у которого 14 голов в 55 матчах.

За какие клубы забивал голы Мораес?

Динамо – 7

Шахтер – 6

Металлург – 2

Тройку лидеров замыкает легенда Динамо Олег Гусев – 13 голов в 42 матчах.

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