В четверг, 25 февраля, Шахтер сыграл ответный матч против Маккаби в 1/16 финала Лиги Европы. Голкипер "горняков" Анатолий Трубин в одном из эпизодов решил продемонстрировать чудеса техники.

В первой встрече в Израиле Шахтер с комфортным счетом праздновал успех 0:2. Голами в том матче отметились Алан Патрик и Тете. Поэтому в Киеве подопечным Луиша Каштру нужно было удержать преимущество. Однако поединок выдался для дончан значительно сложнее, чем они того ожидали.

Больше о встрече Шахтер в напряженном матче победил Маккаби и вышел в 1/8 финала Лиги Европы: видео

Техника Трубина

В первом тайме Шахтер едва не пропустил, но Трубин продемонстрировал, что спокойно может играть в поле. Кривцов под прессингом соперников отдал передачу назад на голкипера. Анатолий решил сразу не выбивать мяч дальше от ворот, а мастерски убрал соперника, который уже набегал на него. Поклонники Шахтера на минутку взялись за голову после такого дриблинга.

Вратарь провернул в своей штрафной лучший финт Лиги Европы. Его коллега по позиции Андрей Пятов со скамейки запасных высоко оценил эпизод, показав большой палец и обсудил дриблинг Трубина с одноклубниками, которые сидели рядом.

Единственный гол во встрече был забит во второй 45-минутке. На 67-й минуте Бен-Хаим сфолил на Тете в собственной штрафной – пенальти в ворота Маккаби. К отметке подошел Жуниор Мораес и уверенно переиграл голкипера.

Шахтер с минимальным счетом победил израильский клуб и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Видео дриблинга голкипера Шахтера Трубина