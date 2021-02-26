Нестримний нападник Шахтаря Мораес – найкращий бомбардир українських клубів в ЛЄ
Шахтар 25 лютого мінімально здолав Маккабі у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Нападник "гірників" Жуніор Мораес забив важливий гол та найкращим бомбардиром українських клубів у цьому турнірі.
Джерело:24 канал
У матчі-відповіді проти Маккабі Жуніор Мораес зумів перервати свою безгольову серію, яка тривала 3,5 місяця. Востаннє футболіст забивав ще 8 листопада 2020 року у ворота Динамо у рамках УПЛ.
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Рекордний гол
Свій м'яч Мораес оформив у другому таймі. На 67-й хвилині Бен-Хаїм сфолив на Тете у власному штрафному – арбітр призначив пенальті у ворота гостей з Ізраїлю. До позначки підійшов Жуніор та холоднокровно переграв голкіпера. Цей постріл став єдиним гольовим у зустрічі – 1:0 мінімальна перемога Шахтаря.
У першому поєдинку "гірники" також перемогли Маккабі. Той матч завершився більш впевненим результатом для донеччан 0:2. У цій зустрічі натуралізований українець не відзначився.
Для нападника цей гол став 15-м у Лізі Європи у 27 поєдинках, дозволивши йому вийти на перше місце у рейтингу найкращих бомбардирів українських клубів у цьому турнірі. Йому вдалось на один результативний постріл випередити свого одноклубника Тайсона, у якого 14 голів у 55 матчах.
За які клуби забивав голи Мораес?
- Динамо – 7
- Шахтар – 6
- Металург – 2
Трійку лідерів замикає легенда Динамо Олег Гусєв – 13 голів у 42 матчах.
Топ-10 найкращих бомбардирів
- Жуніор Мораес – 15
- Тайсон – 14
- Олег Гусєв – 13
- Андрій Ярмоленко – 12
- Луїс Андріану – 11
- Євген Селезньов – 11
- Клейтон Шав'єр – 11
- Джонатан Крістальдо – 10
- Нікола Калинич – 9
- Едмар – 9
Відео голу Мораеса
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