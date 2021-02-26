Шахтар 25 лютого мінімально здолав Маккабі у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Нападник "гірників" Жуніор Мораес забив важливий гол та найкращим бомбардиром українських клубів у цьому турнірі.

У матчі-відповіді проти Маккабі Жуніор Мораес зумів перервати свою безгольову серію, яка тривала 3,5 місяця. Востаннє футболіст забивав ще 8 листопада 2020 року у ворота Динамо у рамках УПЛ.

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Рекордний гол

Свій м'яч Мораес оформив у другому таймі. На 67-й хвилині Бен-Хаїм сфолив на Тете у власному штрафному – арбітр призначив пенальті у ворота гостей з Ізраїлю. До позначки підійшов Жуніор та холоднокровно переграв голкіпера. Цей постріл став єдиним гольовим у зустрічі – 1:0 мінімальна перемога Шахтаря.

У першому поєдинку "гірники" також перемогли Маккабі. Той матч завершився більш впевненим результатом для донеччан 0:2. У цій зустрічі натуралізований українець не відзначився.

Для нападника цей гол став 15-м у Лізі Європи у 27 поєдинках, дозволивши йому вийти на перше місце у рейтингу найкращих бомбардирів українських клубів у цьому турнірі. Йому вдалось на один результативний постріл випередити свого одноклубника Тайсона, у якого 14 голів у 55 матчах.

За які клуби забивав голи Мораес?

Динамо – 7

Шахтар – 6

Металург – 2

Трійку лідерів замикає легенда Динамо Олег Гусєв – 13 голів у 42 матчах.

Топ-10 найкращих бомбардирів

Жуніор Мораес – 15 Тайсон – 14 Олег Гусєв – 13 Андрій Ярмоленко – 12 Луїс Андріану – 11 Євген Селезньов – 11 Клейтон Шав'єр – 11 Джонатан Крістальдо – 10 Нікола Калинич – 9 Едмар – 9

Відео голу Мораеса