Камбосос: Я дам Ломаченко шанс

Австралийский боксер высказался о потенциальной встрече с Ломаченко. Он убежден, что украинец стремится отплатить за свое поражение против Теофимо Лопеса.

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Это великолепный поединок. Думаю, Ломаченко будет Комми не по зубам, потому что он стремится к возмездию. Я с нетерпением жду встречи с Ломаченко в следующем бою, поскольку вы можете увидеть, что он делает. Он сражается с ребятами, с которыми сражался Лопес, но, конечно, хочет завоевать эти пояса,

– отметил Джордж.

Также Камбосос рассматривает возможный поединок украинца против Лопеса.

"Как уже сказал, я дам Ломаченко шанс. Ему, Девину Хейни или кому-то еще, с кем есть смысл подраться. Возможно, он захочет поквитаться с Лопесом без поясов, чтобы заявить о себе, а потом сможем устроить большой бой", – добавил боксер.

Неожиданная победа Камбососа

В ночь с 27 на 28 ноября австралиец сенсационно победил Лопеса и отобрал у него чемпионские титулы.

Зато сам Теофимо сперва не соглашался со своим поражением. Он считал себя победителем в поединке с Джорджем.

Глава Top Rank Боб Арум отметил, что Ломаченко может стать обязательным претендентом для Джорджа по линии WBO. Однако все зависит от самого австралийца.

Чемпион мира в легком весе заявил, что не прочь встретиться на ринге с украинцем, но бой должен состояться только в Австралии.

Обратите внимание! В субботу, 11 декабря, Василий Ломаченко выйдет на ринг против ганского боксера Ричарда Комми.