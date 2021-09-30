Нет проблем, – Хирн заявил, что Киев имеет шанс увидеть реванш Усик – Джошуа

Александр Усик перебоксировал Энтони Джошуа в Лондоне. Британец хочет провести бой-реванш, украинец не против второй раз выйти на ринг, но на этот раз в его родной стране.

"Команда Усика хочет привезти бой в Киев"

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн не видит ничего невозможного в том, чтобы провести реванш Энтони Джошуа против Александра Усика в Украине. Хотя перед этим промоутер отмечал, что такой вариант маловероятен.

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Украинский боксер не против второй раз встретиться на одном ринге с 31-летним британцем. Однако заявил, что на этот раз он должен боксировать в Киеве на НСК "Олимпийский".

Хирн хочет снова провести это жаркое противостояние на территории Энтони – в Великобритании. Но украинская команда во главе с Усиком будет настаивать на своем.

Британский промоутер заверил, что нет никаких проблем с тем, чтобы организовать поединок в столице Украины. Стороны будут анализировать, какой доход сможет принести поединок на украинской земле. Сейчас первый приоритет – родная страна Джошуа.

Реванш я бы провел на открытой площадке, скажем, в апреле. Мы делали это раньше. Я хотел бы провести поединок в Великобритании, но уверен, что команда Усика хочет привезти бой в Киеве. У меня нет проблем с тем, чтобы поехать в Киев,

– заявил Эдди Хирн.

Также Хирну прислали предложения с Ближнего Востока, чтобы провести реванш там.

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