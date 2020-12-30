Год 2020 выдался довольно сложным для мира спорта. События переносили и отменяли, спортсмены не могли тренироваться и поддерживать форму, а болельщики остались без любимого развлечения. Но все же и за эти 365 дней нашлось немало интересного и полезного и для украинского спорта. А некоторым событиями и победами нам и в самом деле стоит гордиться.

Редакция Спорт 24 собрала самые интересные спортивные события в Украине в 2020 году. Большая часть из них будет уделена футболу. Так как этот вид спорта привлекает к себе наибольшее внимание в нашей стране.

Шахтер в полуфинале Лиги Европы

Итак, с футбола и начнем. И одного из крупнейших достижений, которое удалось украинской команде в 2020 году, – выхода в полуфинал Лиги Европы. Этой командой стал донецкий Шахтер.

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После вылета из Лиги чемпионов 2020 год "горнякам" пришлось начинать в Лиге Европы. Так еще и против довольно тяжелого соперника – португальской Бенфики. Но победа дома 2:1 и безумная ничья 3:3 на выезде вывела Шахтер в 1/8 финала Лиги Европы. Где их ждал немецкий Вольфсбург. Первый матч на выезде команда выиграла 12 марта. А вот ответного матча пришлось ждать почти полгода. Его сыграли аж 5 августа, и Шахтер снова победил. Дальше был швейцарский Базель, который тоже удалось пройти. А вот уже Интер в полуфинале Лиги Европы пройти не удалось – болезненное поражение 5:0.

И тем слаще был реванш уже в Лиге чемпионов, где Шахтер и Интер попали в одну группу. Матчи закончились дважды по 0:0, а по их итогам Шахтер вышел в 1/16 Лиги Европы, а Интер вылетел из еврокубков.

Назначение Луческу в Динамо и выход киевлян в Лигу чемпионов

23 июля украинское информпространство просто "разорвало" новостью о том, что Мирча Луческу возглавил киевское Динамо. Это тренер, который 12 лет возглавлял главного конкурента киевлян – Шахтер. Такое назначение мало кто мог понять. А часть болельщиков Динамо не просто не восприняла, но и устроила немало акций протеста. Однако результата это не дало.

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Зато Луческу дал результат. Он с первой попытки вывел Динамо в групповой этап Лиги чемпионов. Несколько поспособствовал этому и карантин, когда вместо двух матчей на каждой стадии отбора выпадало сыграть только один, так еще и дома. А дальше был бельгийский Гент, который удалось победить в двух матчах.

Поэтому впервые за четыре сезона Динамо вышло в групповой этап Лиги чемпионов. Правда уже там группа попалась не из приятнейших, когда в соперники выпали испанская Барселона и итальянский Ювентус. Но третье место в группе (следовательно, путевка в Лигу Европы) занять удалось, обойдя венгерский Ференцварош.

Да и на зимний перерыв Динамо отправилось в статусе лидера в турнирной таблице, опережая Шахтер. И Суперкубок Украины у них же выиграли.



Соперники Динамо и Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы / Иллюстрация 24 канала

Поражение Ломаченко

Это поражение стало и самым большим спортивным в Украине. Василий Ломаченко потерял свои чемпионские пояса в бою против Теофимо Лопеса. Бой 18 октября длился все 12 раундов и закончился победой американца по решению судей. Лопес стал абсолютным чемпионом мира, а Ломаченко получил второе поражение на профессиональном ринге.

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Трижды битая Испания

От поражений снова переходим к победам. Потому что радоваться действительно есть чему. В конце 2020 года нам удалось трижды побить Испанию. В футболе.

Начало положила сборная Украины. 13 октября они сенсационно победили Испанию в матче Лиги наций. Здесь стоит отметить, что всего за шесть дней до этого матча наша команда на выезде потерпела разгромное/унизительное/позорное/рекордное поражение от сборной Франции 7:1. А после этого дома еще и проиграла Германии. Кроме того, часть игроков пропустила эти матчи из-за коронавируса. Поэтому ожидать победы в матче против Испании не особо стоило. Но они победили. Да, немного повезло. И результат остается на табло.

Поддержали почин сборной и игроки Шахтера на клубном уровне. И дважды обыграли чемпиона Испании – мадридский Реал. При этом дважды – по игре. Первый раз в Мадриде 21 октября, когда еще в первом тайме забили трижды. А потом удержали победу (хотя могли и сыграть вничью, если бы арбитр засчитал третий гол Реала уже в компенсированное арбитром время). А 1 декабря победили и в Киеве. На этот раз несколько спокойнее – только 2:0.

Однако этих двух побед не хватило, чтобы выйти из группы.

Скандальный матч со Швейцарией, который так и не состоялся

И от побед – снова к поражениям. Хоть и футбольным, но на этот раз не на поле. 17 ноября сборная Украины должна была сыграть заключительный матч Лиги наций против Швейцарии. В этом матче должно было определиться, кто останется в элитном дивизионе. Швейцарцам нужно было только побеждать. Однако матч так и не состоялся.

За день до игры сборную Украины поместили на карантин. Причиной стала вспышка коронавируса в команде. При этом вспышку инфекции зафиксировали не один раз за время сборов команды, а несколько. Это и стало одним из оснований считать, что украинцы не слишком придерживаются правил. Так что матч провести не разрешили. А впоследствии Украине засчитали техническое поражение. Так как после того, как игроков отправили на карантин, в сборную Украины должны были бы вызвать новых игроков, которые и должны были бы сыграть матч против Швейцарии. Но в УАФ этого не сделали.

На решение о техническом поражении в УАФ подали апелляцию. Осталось дождаться его решения.



Календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 / Иллюстрация 24 канала

Украинец Новиков – самый сильный человек планеты

То, что украинцы довольно сильная нация, доказал Алексей Новиков. 16 ноября он победил в адских соревнованиях The World's Strongest Man в США.

Кроме этого, он стал самым молодым атлетом, который получил этот титул.

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Признание Билодид

Дарья Билодид в 2019 году выиграла все, что только могла. За победами пришло и мировое признание. В 2020 году она продолжила это. Ее победная серия длилась 20 схваток, и только один раз она проиграла, когда уступила в четвертьфинале турнира серии IJF World Judo Tour в Будапеште. Но тут стоит отметить, что Билодид впервые выступала в категории до 52 килограммов. Ранее она боролась за награды в категории до 48 килограммов.

Несмотря на это, Международная федерация дзюдо признала Дарью Билодид лучшей дзюдоисткой по итогам 2019/2020 годов.



Дарья Билодид – лучшая дзюдоистка 2019/2020 / Иллюстрация 24 канала