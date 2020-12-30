Рік 2020 видався доволі складний для світу спорту. Події переносили та скасовували, спортсмени не могли тренуватися та підтримувати форму, а вболівальники залишилися без улюбленої розваги. Та все ж за ці 365 днів знайшлося чимало цікавого та корисного і для українського спорту. А деяким подіями та перемогами нам і справді варто пишатися.

Редакція Спорт 24 зібрала найцікавіші спортивні події в Україні у 2020 році. Більша частина з них буде приділена футболу. Адже цей вид спорту привертає до себе найбільше уваги в нашій країні.

Шахтар в півфіналі Ліги Європи

Тож з футболу і почнемо. І одного з найбільших досягнень, яке вдалося українській команді у 2020 році – вихід у півфінал Ліги Європи. Цією командою став донецький Шахтар.

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Після вильоту з Ліги чемпіонів 2020 рік "гірникам" довелося розпочинати в Лізі Європи. Так ще й проти доволі важкого суперника – португальської Бенфіки. Але перемога вдома 2:1 та шалена нічия 3:3 на виїзді вивела Шахтар в 1/8 фіналу Ліги Європи. Де на них чекав німецький Вольфсбург. Перший матч на виїзді команда виграла 12 березня. А от матчу-відповіді довелося чекати майже пів року. Його зіграли аж 5 серпня, і Шахтар знову переміг. Далі був швейцарський Базель, який теж вдалося пройти. А от вже Інтер у півфіналі Ліги Європи пройти не вдалося – болюча поразка 5:0.

Та тим солодший був реванш вже у Лізі чемпіонів, де Шахтар та Інтер потрапили в одну групу. Матчі закінчилися двічі по 0:0, а за їх підсумками Шахтар вийшов в 1/16 Ліги Європи, а Інтер вилетів з єврокубків.

Призначення Луческу в Динамо та вихід киян в Лігу чемпіонів

23 липня український інфопростір просто "розірвало" новиною про те, що Мірча Луческу очолив київське Динамо. Це тренер, який 12 років очолював головного конкурента киян – Шахтар. Таке призначення мало хто міг зрозуміти. А частина вболівальників Динамо не просто не сприйняла, але й влаштувала чимало акцій протесту. Але результату це не дало.

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Зате Луческу дав результат. Він з першої спроби вивів Динамо в груповий етап Ліги чемпіонів. Дещо посприяв цьому і карантин, коли замість двох матчів на кожній стадії відбору, випадало зіграти лише один, так ще й вдома. А далі був бельгійський Гент, який вдалося перемогти у двох матчах.

Відтак вперше за чотири сезони Динамо вийшло у груповий етап Ліги чемпіонів. Правда вже там група трапилася не з найприємніших, коли в суперники випали іспанська Барселона та італійський Ювентус. Але третє місце в групі (відтак путівку в Лігу Європи) посісти вдалося, обійшовши угорський Ференцварош.

Та й на зимову перерву Динамо пішло у статусі лідера в турнірній таблиці, випереджаючи Шахтар. І Суперкубок України в них же виграти.



Суперники Динамо та Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи / Ілюстрація 24 каналу

Поразка Ломаченка

Ця поразка стала й найбільшим спортивним розчарування в Україні. Василь Ломаченко втратив свої чемпіонські пояси в бою проти Теофімо Лопеса. Бій 18 жовтня тривав усі 12 раундів та закінчився перемогою американця рішенням суддів. Лопес став абсолютним чемпіоном світу, а Ломаченко отримав другу поразку на професійному ринзі.

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Тричі бита Іспанія

Від поразок знову переходимо до перемог. Адже тішитися і справді є чому. Наприкінці 2020 року нам вдалося тричі бити Іспанію. У футболі.

Початок поклала збірна України. 13 жовтня вони сенсаційно перемогли Іспанію у матчі Ліги націй. Тут варто відзначити, що лише за шість днів до цього матчу наша команда на виїзді зазнала розгромної/принизливої/ганебної/рекордної поразки від збірної Франції 7:1. А після цього вдома ще й програла Німеччині. Окрім того, частина гравців пропускала ці матчі через коронавірус. Тож очікувати перемоги у матчі проти Іспанії не випадало. Але вони перемогли. Так, дещо пощастило. Але результат залишається на табло.

Підтримали почин збірної і гравці Шахтаря на клубному рівні. І двічі обіграли чемпіона Іспанії – мадридський Реал. При цьому двічі – по грі. Перший раз у Мадриді 21 жовтня, коли ще у першому таймі забили тричі. А потім втримали перемогу (хоча могли й зіграти внічию, якби арбітр зарахував третій гол Реалу вже у компенсований арбітром час). А 1 грудня перемогли й в Києві. Цього разу дещо спокійніше – лише 2:0.

Та цих двох перемог не вистарчило, щоб вийти з групи.

Скандальний матч зі Швейцарією, який так і не відбувся

І від перемог – знову до поразок. Хоч і футбольних, але цього разу не на полі. 17 листопада збірна України мала зіграти заключний матч Ліги націй проти Швейцарії. В цьому матчі мало визначитися, хто залишиться в елітному дивізіоні. Швейцарцям треба було лише перемагати. Але матч так і не відбувся.

За день до гри збірну України помістили на карантин. Причиною став спалах коронавірусу в команді. При цьому спалах інфекції зафіксували не один раз за час зборів команди, а декілька. Це і стало однією з підстав вважати, що українці не надто дотримуються правил. Тож матч провести не дозволили. А згодом Україні зарахували технічну поразку. Адже після того, як гравців відправили на карантин, в збірну України мали б викликати нових гравців, які б і мали зіграти матч проти Швейцарії. Але в УАФ цього не зробили.

На рішення про технічну поразку в УАФ подали апеляцію. Залишилося дочекатися його рішення.



Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2022 / Ілюстрація 24 каналу

Українець Новіков – найсильніша людина планети

Те, що українці доволі сильна нація, довів Олексій Новіков. 16 листопада він переміг у пекельних змаганнях The World's Strongest Man в США.

Окрім цього, він став наймолодшим атлетом, який здобув цей титул.

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Визнання Білодід

Дарія Білодід у 2019 році виграла все, що лише могла. За перемогами прийшло і світове визнання. У 2020 році вона продовжила це. Її переможна серія тривала 20 сутичок, і лише один раз вона програла, коли у чвертьфіналу турніру серії IJF World Judo Tour в Будапешті вона поступилася. Але тут варто відзначити, що Білодід вперше виступала у категорії до 52 кілограм. Раніше вона боролася за нагороди в категорії до 48 кілограмів.

Попри це все, Міжнародна федерація дзюдо визнала Дарію Білодід кращою дзюдоїсткою за підсумками 2019/2020 років.



Дарія Білодід – найкраща дзюдоїстка 2019/2020 / Ілюстрація 24 каналу