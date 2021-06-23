Первый комментарий Ястремской

Даяна Ястремская написала пост в своих соцсетях после оправдания в допинговом скандале. Украинская теннисистка поблагодарила всех за поддержку в сложный период жизни.

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Впервые о снятии с нее обвинений теннисистка узнала 21 июня. Международная федерация тенниса считает, что она не несет вины за допинг в организме. Положительный допинг-тест был обусловлен внешним загрязнениям.

Теперь спортсменка может снова может принять участие в соревнованиях. Интересно, что еще раньше теннисистка заявилась на Уимблдон-2021. Украинские фанаты смогут вновь увидеть Даяну на корте. Ястремская призналась, что за последние 6 месяцев ей пришлось пережить немало, много негативных комментариев лилось в ее сторону.

Я очень благодарна семье, адвокатам, агенту за постоянную поддержку. Также благодарю фанатов за все слова и сообщения, которые я получила в этот нелегкий период. Теперь я с нетерпением жду, когда смогу вернуться к своей страсти – теннису. Мы слишком долго были в разлуке, с нетерпением жду возвращения в Тур,

– написала Ястремская.

Теннисистки начнут свои выступления в основной сетке Уимблдона 28 июня и будут бороться за победу до 11 июля.

Допинг-скандал Ястремской: главное