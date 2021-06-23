Перший коментар Ястремської Даяна Ястремська написала пост у своїх соцмережах після виправдання у допінговому скандалі. Українська тенісистка подякувала усім за підтримку у складний період її життя. До темиДаяну Ястремську офіційно виправдали у вживанні допінгу Вперше про зняття з неїзвинувачень тенісистка дізналась 21 червня. Міжнародна федерація тенісу вважає, що вона не несе провини за допінг в організмі. Позитивний допінг-тест був обумовлений зовнішнім забрудненням. Тепер спортсменка може знову взяти участь у змаганнях. Цікаво, що ще раніше тенісистка заявилась на Вімблдон-2021. Українські фанати зможуть знову побачити Даяну на корті. Ястремська зізналась, що за останні 6 місяців їй довелось пережити чимало, багато негативних коментарів лилось у її сторону. Ядуже вдячна родині, адвокатам, агенту за постійну підтримку. Також дякую фанатам за все слова і повідомлення, які я отримала в цей нелегкий період. Тепер я з нетерпінням чекаю, коли зможу повернутися до своєї пристрасті – тенісу. Ми занадто довго були в розлуці, з нетерпінням чекаю повернення в Тур, – написала Ястремська. Тенісистки розпочнуть свої виступи в основній сітці Вімблдону 28 червня та змагатимуться за перемогу до 11 липня. Допінг-скандал Ястремської: головне Наприкінці 2020 року українських фанатів тенісу приголомшила новина – в організмі Ястремської виявили допінг (метаболіт местеролону).Він був підтверджений і пробою B. Вже з нового 2021 рокуITF прийняла рішення тимчасово відсторонити українську тенісистку від змагань. Даяна декілька разів подавала апеляції, алеCAS не задовольнив жодної. У травніз'явилась інформація, що начебто заборонена речовина могла потрапити в організм представниці України через секс з колишнім хлопцем. Бойфренд тенісисти відразу спростував такі чутки. Батько тенісистки буцімто просив його взяти провину на себе.