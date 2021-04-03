Не вірю, що поєдинок Берінчик – Лобов може відбутися, – промоутер Красюк
Український боксер легкої ваги Денис Берінчик вирішив провести бій на голих кулаках проти Артема Лобова. Сторони вже оголосили дату поєдинку. Однак Олександр Красюк, промоутер Берінчика, не вірить у бій.
Джерело:інстаграм Pro Boxing Ukraine
Денис може отримати травму ніг, голови
Красюк вважає, що Берінчику небезпечно проводити бій на голих кулаках через ризик отримати важкі травми.
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Денис може отримати травму ніг, голови, чого завгодно. Поки я до цього ніяк не ставлюся, оскільки, скажу чесно, не вірю, що цей поєдинок може відбутися,
– сказав Красюк.
Разом з тим, промоутер запевнив, що не стоятиме на шляху поєдинку.
"Денис прийшов і сказав: "Так і так", я відповів: "Ніяких відсотків. Хочеш – це твоє рішення, йди і займайся, без проблем". Він у мене не питав поради, а поцікавився, чи не буду я ставити палки в колеса. Я сказав, що, звичайно ж, не буду", – розповів Красюк.
Красюк переконаний, що у кулачних боях боксер може отримати травму на все життя.
"Тут великі ризики. Це кулачні бої. Це така зараза, можна на все життя отримати травму. Тим більше голі кулаки – у чоло дав і поламав кістку, а це пів року реабілітації у кращому випадку. Вирішує все одна людина – боксер", – резюмував Красюк.
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