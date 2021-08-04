Не употребляла допинг: теннисистку Ястремскую проверили на полиграфе
Источник:ITF
Даяна Ястремская уже вернулась на корт после "темного" дела с ее подозрением на допинг. Появились новые подробности по обвинению украинской теннисистки.
Ястремская не врала
Международная федерация тенниса опубликовала полный текст Международного независимого трибунала. Чтобы еще раз признать свою невиновность Даяна Ястремская должна была пройти тест на полиграфе.
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Украинка честно ответила на вопросы, что подтвердил ее результат – вероятность 99%, что теннисистка из Украины никогда не принимала запрещенных препаратов.
Даяна же не отрицает, что в ее организме может быть запрещенный препарат местеролон. Однако Ястремская заявила, что попал он после физического контакта с ее парнем конце ноября 2020 года. Именно он употреблял допинг. Но не рассказал об этом теннисистке.К слову. Ястремская неудачно стартовала в одиночном разряде турнира серии WTA в Сан-Хосе. Уже в первом круге украинская теннисистка уступила представительнице США Клэр Лю в трех сетах – 3:6, 6:4, 4:6.
При рассмотрении дела были выслушаны показания Ястремской и ее парня. Они подтвердили, что были вместе вечером 23 ноября, а также утром следующего дня, в день, когда Даяна сдала пробу.
Что за допинг-скандал был с Ястремской: главное
- В конце 2020 года украинских сторонников тенниса ошеломила неприятная новость – Ястремскую подозревается в допинге. В ее организме обнаружили запрещенное вещество метаболит местеролона. Он был подтвержден и пробой B.
- В 2021 году ITF приняла решение временно отстранить украинку от соревнований. И это все перед Олимпиадой в Токио. Даяна не опускали руки и несколько раз подавала апелляции, но CAS не удовлетворил ни одну.
- В мае появилась неожиданная информация, что якобы запрещенное вещество могло попасть в организм Ястремской из-за секса с бывшим парнем. Бойфренд теннисистки сразу опроверг такие слухи. Отец теннисистки будто просил его взять вину на себя.
- 22 июня Даяну официально оправдали в употреблении допинга. Украинка вернулась в теннисный тур и даже поехала на Олимпийские игры-2020. Но уже на старте покинула соревнования.