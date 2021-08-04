Не употребляла допинг: теннисистку Ястремскую проверили на полиграфе

Даяна Ястремская уже вернулась на корт после "темного" дела с ее подозрением на допинг. Появились новые подробности по обвинению украинской теннисистки.

Ястремская не врала

Международная федерация тенниса опубликовала полный текст Международного независимого трибунала. Чтобы еще раз признать свою невиновность Даяна Ястремская должна была пройти тест на полиграфе.

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Украинка честно ответила на вопросы, что подтвердил ее результат – вероятность 99%, что теннисистка из Украины никогда не принимала запрещенных препаратов.

Даяна же не отрицает, что в ее организме может быть запрещенный препарат местеролон. Однако Ястремская заявила, что попал он после физического контакта с ее парнем конце ноября 2020 года. Именно он употреблял допинг. Но не рассказал об этом теннисистке.

Ястремская неудачно стартовала в одиночном разряде турнира серии WTA в Сан-Хосе. Уже в первом круге украинская теннисистка уступила представительнице США Клэр Лю в трех сетах – 3:6, 6:4, 4:6.

При рассмотрении дела были выслушаны показания Ястремской и ее парня. Они подтвердили, что были вместе вечером 23 ноября, а также утром следующего дня, в день, когда Даяна сдала пробу.

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