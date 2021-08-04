Ястремская не врала
Международная федерация тенниса опубликовала полный текст Международного независимого трибунала. Чтобы еще раз признать свою невиновность Даяна Ястремская должна была пройти тест на полиграфе.
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Украинка честно ответила на вопросы, что подтвердил ее результат – вероятность 99%, что теннисистка из Украины никогда не принимала запрещенных препаратов.
Даяна же не отрицает, что в ее организме может быть запрещенный препарат местеролон. Однако Ястремская заявила, что попал он после физического контакта с ее парнем конце ноября 2020 года. Именно он употреблял допинг. Но не рассказал об этом теннисистке.
При рассмотрении дела были выслушаны показания Ястремской и ее парня. Они подтвердили, что были вместе вечером 23 ноября, а также утром следующего дня, в день, когда Даяна сдала пробу.
Что за допинг-скандал был с Ястремской: главное
- В конце 2020 года украинских сторонников тенниса ошеломила неприятная новость – Ястремскую подозревается в допинге. В ее организме обнаружили запрещенное вещество метаболит местеролона. Он был подтвержден и пробой B.
- В 2021 году ITF приняла решение временно отстранить украинку от соревнований. И это все перед Олимпиадой в Токио. Даяна не опускали руки и несколько раз подавала апелляции, но CAS не удовлетворил ни одну.
- В мае появилась неожиданная информация, что якобы запрещенное вещество могло попасть в организм Ястремской из-за секса с бывшим парнем. Бойфренд теннисистки сразу опроверг такие слухи. Отец теннисистки будто просил его взять вину на себя.
- 22 июня Даяну официально оправдали в употреблении допинга. Украинка вернулась в теннисный тур и даже поехала на Олимпийские игры-2020. Но уже на старте покинула соревнования.