Ястремская не врала

Международная федерация тенниса опубликовала полный текст Международного независимого трибунала. Чтобы еще раз признать свою невиновность Даяна Ястремская должна была пройти тест на полиграфе.

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Украинка честно ответила на вопросы, что подтвердил ее результат – вероятность 99%, что теннисистка из Украины никогда не принимала запрещенных препаратов.

Даяна же не отрицает, что в ее организме может быть запрещенный препарат местеролон. Однако Ястремская заявила, что попал он после физического контакта с ее парнем конце ноября 2020 года. Именно он употреблял допинг. Но не рассказал об этом теннисистке.

К слову. Ястремская неудачно стартовала в одиночном разряде турнира серии WTA в Сан-Хосе. Уже в первом круге украинская теннисистка уступила представительнице США Клэр Лю в трех сетах – 3:6, 6:4, 4:6.

При рассмотрении дела были выслушаны показания Ястремской и ее парня. Они подтвердили, что были вместе вечером 23 ноября, а также утром следующего дня, в день, когда Даяна сдала пробу.

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