Ястремська не брехала

Міжнародна федерація тенісу опублікувала повний текст Міжнародного незалежного трибуналу. Щоб ще раз визнати свою невинність Даяні Ястремській потрібно було пройти тест на поліграфі.

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Українка чесно відповіла на запитання, що підтвердив її результат – вірогідність понад 99%, що тенісистка з України ніколи не приймала заборонених препаратів.

Даяна ж не заперечує, що в її організмі може бути заборонений препарат местеролон. Однак Ястремська заявила, що потрапив він після фізичного контакту з її хлопцем наприкінці листопада 2020 року. Саме він вживав допінг. Але не розповів про це тенісистці.

До слова. Ястремська невдало стартувала в одиночному розряді турніру серії WTA в Сан-Хосе. Вже у першому колі українська тенісистка поступилася представниці США Клер Лю у трьох сетах – 3:6, 6:4, 4:6.

Під час розгляду справи були вислухані свідчення Ястремської та її хлопця. Вони підтвердили, що були разом увечері 23 листопада, а також вранці наступного дня, в день, коли Даяна здала пробу.

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