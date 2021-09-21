Не страдаю из-за этого, – Усик о недооценке перед боем с Джошуа
Источник:ютуб-канал GARNEKSPORTS
Непобедимый Александр Усик 25 сентября встретится с чемпионом мира Джошуа. Эксперты и букмекеры считают британского боксера фаворитом поединка. Усик уверяет, что вообще не думает о том, что его недооценивают.
Усик: Если люди хотят так считать, то это их проблемы
34-летний Усик заявил, что он просто выходит на ринг и делает свое дело. В то же время статус андердога – не занимает мысли боксера.
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Я не думаю о том, что я андердог. Я готовился, прошел очень сложный тренировочный лагерь. Андердог, не андердогом – я выхожу и делаю то, что делаю. Я очень люблю боксировать,
– сказал Усик.
Олимпийский чемпион Лондона отказался раскрывать детали своей подготовки к поединку с Джошуа.
"Вы знаете, вопрос задают практически одинаковы, поэтому отвечать тоже буду шаблонно. Я больше делал упор на то, чтобы ... Блин, я сейчас не буду рассказывать все свои секреты. Так что я практически отдыхал, а за меня работал мой тренер" , – отметил Александр.
В завершение Усик добавил, что люди могут недооценивать его, однако это их проблемы.
Я вообще не думаю о том, что меня недооценивают. Если люди хотят так считать, то это их проблемы, а не мои. Так что я по этому поводу не страдаю,
– резюмировал боксер.
Что известно о поединке Усик – Джошуа
- Боксеры проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Все билеты на бой были проданы в первый же день.
- Джошуа в поединке с Усиком защищать титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO. В случае поражения Джошуа имеет право на реванш.
- Если встреча боксеров завершится вничью или поражением Усика – реванш не предусмотрен. Усик завершил подготовку к поединку и прибыл со своей командой в Лондон.
- По информации СМИ, гонорар Джошуа составит более 17 миллионов евро. В то же время заработок Усика – около 3 миллионов евро.