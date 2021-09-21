Джошуа: Усик привык драться с такими ребятами, как я

31-летний Джошуа убеждает, что самая большая угроза со стороны Усика заключается в том, что украинский боксер – левша.

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Какая самая большая угроза, которую несет мне Усик на боксерском ринге? Я бы сказал, что это позиция левши. Он сражался со многими ортодоксами, но во время тренировочного лагеря я готовился к этому,

– сказал британец.

Вместе с тем, Джошуа заверил, что во время тренировочного лагеря изучил, как ему нужно действовать против украинца.

"Я узнал, где мне нужно ставить ноги, как контролировать левшу и, в целом, в какой момент нужно наносить удар в ответ", – отметил Энтони.

По словам британца, опасность заключается в том, что Усик привык драться с боксерами, исповедующими его стиль.

Опасность заключается в том, что он привык драться с такими парнями, как я. На протяжении всей карьеры, его соперники действовали практически одинаково в бою с ним. Но последние три месяца мне пришлось готовиться к нему, поэтому я могу сказать, что адаптировался,

– резюмировал чемпион мира.

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