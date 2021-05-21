Не сделал в футболе вообще ничего, – тренер Легии о неудачной аренде динамовца

Главный наставник Легии Чеслав Михневич не прекращает критиковать украинского нападающего Динамо Назария Русина. Футболист в аренде никак не проявил себя в футболке польского клуба.

Море критики в сторону Русина

Наставник Легии прояснил конфликтную ситуацию с динамовцем. Стало понятно, почему Назарий Русин не смог пробиться в основу польской команды.

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По мнению тренера, нападающий самостоятельно решил сдаться и завершить свою борьбу за место в основном составе: "Он не смог адаптироваться в команде. Назарий думал, что здесь значительно легче, чем есть на самом деле. Конечно, у нас нет здесь Шахтера или Динамо, но чемпионат является очень сложным".

Русин хотел быть важной частью нашей команды. Но он этого не заслужил. Другие тоже выражали недовольство появлением этого игрока, который хотел обойти всех без очереди. Однако в футболке он ничего особенного не сделал,

– признался Михневич.

Специалист понимает, что кто-то из футболистов проявляет себя лучше, кто-то сыграет хуже. Но игроки команды увидели, что у Русин не на голову сильнее футболистов Легии. Данный трансфер мог выстрелить, но этого не произошло.

Конфликт Русин – Легия