Возвращение в Динамо
Польский клуб не сможет усилить оборону опытным защитником киевского Динамо. Легия не имеет финансовых возможностей на реализацию права выкупа контракта игрока, которое прописано в договоре аренды.
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Оформляя аренду Артема Шабанова клуб из Польши пошел на "жертвы". Поляки прописали опцию на выкуп игрока в размере 1,8 миллиона евро ради того, чтобы ударить по рукам с киевлянами по аренде футболиста.
- 17 февраля 2021 года игрок Динамо подписал арендное соглашение с поляками, которое рассчитано до конца этого сезона (30 июня 2021 года).
Однако у варшавского клуба нет даже половины необходимой суммы, чтобы выкупить сделку у столичного клуба. Легия уже ищет замену для украинца. Скорее всего после завершения аренды Шабанов вернется в киевскую команду. Сейчас футболист находится в Киеве, где лечится от повреждения.
- В этом сезоне Шабанов сыграл в футболке поляков 10 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Артем досрочно завершил сезон из-за травмы, которую получил в 24 туре польской Экстраклясы против Леха.