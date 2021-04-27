Возвращение в Динамо

Польский клуб не сможет усилить оборону опытным защитником киевского Динамо. Легия не имеет финансовых возможностей на реализацию права выкупа контракта игрока, которое прописано в договоре аренды.

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Оформляя аренду Артема Шабанова клуб из Польши пошел на "жертвы". Поляки прописали опцию на выкуп игрока в размере 1,8 миллиона евро ради того, чтобы ударить по рукам с киевлянами по аренде футболиста.

17 февраля 2021 года игрок Динамо подписал арендное соглашение с поляками, которое рассчитано до конца этого сезона (30 июня 2021 года).

Однако у варшавского клуба нет даже половины необходимой суммы, чтобы выкупить сделку у столичного клуба. Легия уже ищет замену для украинца. Скорее всего после завершения аренды Шабанов вернется в киевскую команду. Сейчас футболист находится в Киеве, где лечится от повреждения.