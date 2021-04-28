Будущее Русина под вопросом

Главный наставник Легии Чеслав Михневич рассказал о будущем арендованного у Динамо Назария Русина и Артема Шабанова. Футболисты скорее всего вернутся в киевский клуб.

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Тренерский штаб остался доволен работой центрбека Шабанова. Один из лидеров сезона был готов подписать полноценный контракт с футболистом. Однако камнем преткновения станет финансовая часть соглашения.

Артем еще и получил травму в игре против Леха, которая досрочно завершила сезон для украинца. Что касается Русина, то здесь дела хуже. Характер у динамовца оказался сложным.

Русин? Я сказал ему, что он будет конкурировать с лучшим бомбардиром лиги – Пекхартом. Я рассказал ему, каково его положение в клубе, что я не буду исключать из заявки кого-то, кто тренировался с нами с января лишь из-за того, что к нам приехал Русин из Динамо,

– заявил тренер.

Наставник спросил футболиста, какие условия ему пообещал его агент, надеется ли Русин, что станет основным форвардом польского клуба.

"Дальнейшая работа с Русиным? Я не отказываюсь ни от одного игрока. Я пережил разные истории, я не обижаюсь. Важно, чтобы игрок понимал иерархию внутри клуба. Не игрок решает, сколько он будет играть. Ни один тренер себе этого не позволит. Я также не знаю, хочет ли он здесь остаться. Возможно, он будет искать другие варианты. Не знаю, каким будет его будущее", – сказал Михневич.

Конфликт между Русином и Легией