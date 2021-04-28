Будущее Русина под вопросом
Главный наставник Легии Чеслав Михневич рассказал о будущем арендованного у Динамо Назария Русина и Артема Шабанова. Футболисты скорее всего вернутся в киевский клуб.
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Тренерский штаб остался доволен работой центрбека Шабанова. Один из лидеров сезона был готов подписать полноценный контракт с футболистом. Однако камнем преткновения станет финансовая часть соглашения.
Артем еще и получил травму в игре против Леха, которая досрочно завершила сезон для украинца. Что касается Русина, то здесь дела хуже. Характер у динамовца оказался сложным.
Русин? Я сказал ему, что он будет конкурировать с лучшим бомбардиром лиги – Пекхартом. Я рассказал ему, каково его положение в клубе, что я не буду исключать из заявки кого-то, кто тренировался с нами с января лишь из-за того, что к нам приехал Русин из Динамо,
– заявил тренер.
Наставник спросил футболиста, какие условия ему пообещал его агент, надеется ли Русин, что станет основным форвардом польского клуба.
"Дальнейшая работа с Русиным? Я не отказываюсь ни от одного игрока. Я пережил разные истории, я не обижаюсь. Важно, чтобы игрок понимал иерархию внутри клуба. Не игрок решает, сколько он будет играть. Ни один тренер себе этого не позволит. Я также не знаю, хочет ли он здесь остаться. Возможно, он будет искать другие варианты. Не знаю, каким будет его будущее", – сказал Михневич.
Конфликт между Русином и Легией
- Футболист перешел на правах аренды из Динамо в польский клуб до конца этого сезона. Назарий уехал в Легию за игровой практикой, но отношения между сторонами со старта не сложились.
- Тренерский штаб позволил нападающему поддерживать форму в дубле, чтобы быть в хорошей форме и готовиться к полным матчам. Динамовец заявил, что не хочет играть за вторую команду. Русин боялся получить травму на полях, где играет дубль Легии. Такой поступок игрока был расценен как бойкот. Поэтому украинца перевели в дубль. Теперь футболист вынужден довольствоваться лишь выступлениями за Легию-2.
- Недавно Назарий забил за дубль в контрольном спарринге против главной команды Легии.
- В этом сезоне Русин отыграл в футболке Легии лишь 2 поединка, в которых не отметился результативными действиями.