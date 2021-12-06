Третья подряд неудача для Деревянченко

В своем 17-м поединке на профи-ринге Деревянченко уступил своему сопернику. Победитель поединка получит шанс побороться за титул WBC в будущем.

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Украинец уже боксировал за этот трофей в сентябре 2020-го, однако на этот раз ему не удалось остановить Адамеса. Для Сергея это четвертое поражение среди профессионалов.

В первой половине поединка доминиканец выглядел несколько агрессивнее. Во второй трехминутке Сергей впервые пропустил неприятный апперкот. Чтобы реабилитироваться, он начал активнее двигаться, пытаясь начать ближний бой. Однако догнать своего соперника без существенных потерь не удалось.

Видео момента

Настоящая заруба началась уже в пятом раунде. Украинец выглядел довольно уверенно и провел мощную комбинацию ударов. Адамес уже не так активно реагировал на действия своего оппонента. Однако его встречные удары были крайне точными и мощными.

В последние минуты противостояния Деревянченко снова активнее включился в бой, атакуя своего оппонента. Однако даже это не помогло ему одержать победу. Двое судей отдали предпочтение доминиканцу, еще один зафиксировал ничью. Финальный счет рефери составлял 95-95, 97-93 и 96-94 в пользу Адамеса.

Видео последнего раунда

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