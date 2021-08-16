Не хотим потерять эту спортсменку, – Гутцайт просит прекратить травлю Магучих

Скандал вокруг фото Ярославы Магучих и представительницы ОКР Марии Лесицкене на Олимпиаде-2020 понемногу стихает. Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт призвал больше "не разжигать огонь" в этой ситуации.

"Ярослава была в состоянии эйфории"

В соцсетях на Ярославу Магучих вылилось целое "ведро грязи" из-за совместного фото и объятий со спортсменкой ОКР Марии Лесицкене. Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт прокомментировал эту ситуацию и попросил всех успокоиться.

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Гутцайт заверил, что 19-летняя девушка сделала это на эмоциях после полученной "бронзы". А травля украики не сделает в этой ситуации ничего хорошего.

Ярослава 7 лет готовилась, постоянно в залах. Я считаю, что в тот момент победы она просто была в состоянии эйфории, и не очень чувствовала,

– рассказал Вадим Маркович.

По мнению руководителя, такая волна негатива может заставить спортсменку задуматься о выступлениях за другую страну. Поэтому Гутцайт убежден, что нужно двигаться дальше, никто не хочет потерять одну из главных надежд на награды в прыжках в высоту, которой является Ярослава.

Ярослава стала одной из лучших легкоатлеток июля в Украине. Первое место она разделила с Анной Рыжиковой.

"Магучих вернулась героиней с бронзовой медалью"

! Магучих после Олимпиады в Токио возглавила мировой рейтинг в прыжках в высоту. Ярослава перед стартом соревнований получила травму , которая заставила ее пропустить определенный отрезок тренировочного процесса. 19-летняя легкоатлетка стала единственной среди украинок, которой удалось покорить 2 метра.

Если мы не хотим потерять еще эту спортсменку, чтобы потом не говорили, что от нас уезжают спортсмены, то не надо на нее давить. Она вернулась героиней с бронзовой медалью с Олимпиады, подняла украинский флаг. А будем давить, ей предложат деньги и она уедет. А потом снова будут говорить, что виноват министр, президент, которые не удержали. Есть такая ситуация, все должны сделать выводы и двигаться дальше,

– заверил Гутцайт.

Следует отметить, что еще перед Олимпийскими играми сразу несколько стран предлагали Магучих изменить гражданство. Но Ярослава имеет четкую позицию – выступать только под "сине-желтым" флагом и прославлять Украину на международном уровне.

Скандал вокруг фото Магучих и Лесицкене: главное