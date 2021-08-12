Досадная травма перед главным стартом

Выступление украинской легкоатлетки на японской земле было под вопросом. Ярослава Магучих получила травму незадолго до старта на дебютной для себя Олимпиаде. Об этом рассказала ее тренер Татьяна Степанова.

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Украинка 10 дней была без тренировок. И это все было перед самым стартом главных соревнований в жизни каждого спортсмена. Наставница надеется, что травма голени не помешает Ярославе в будущих стартах сезона. Ведь для Магучих Олимпиада завершилась, а вот легкоатлетический сезон еще в разгаре.

Мы ехали на Олимпиаду, я была в большом шоке, потому что она подвернула лодыжку. Мы десять дней до Олимпиады не тренировались. Поэтому Ярослава сделала все, что могла. Я считаю, что эта ситуация не повлияет на ее будущие результаты, и я смогу подготовить ее,

– отметила Степанова.

Сама Магучих заверила, что у нее были физические проблемы, которые ей удалось обойти стороной на пути к олимпийской награде: "Очень была рада, что справилась".

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