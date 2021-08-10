Он выступил против травли украинской спортсменки и считает, что представители делегации Украины должны были заранее обсудить подобные ситуации. Спортсменов должны были заранее предупредить, какие риски они могут получить от тех или иных фотографий.

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"Во-первых, ни на секунду не сомневаюсь, что Ярослава Магучих является патриотом Украины и она реально герой, потому что боролась за такую медаль. По поводу травли ребенка, которому 19 лет, я против этого. Считаю, что представители нашей делегации заранее должны были вести определенные разъяснительные меры по поводу того, как те или иные действия могут повлиять в информационном пространстве на наших спортсменов", – сказал Беленюк.

Я уверен на 100%, что Ярослава это сделала в момент, когда ты становишься олимпийским призером и ты находишься в состоянии эйфории, она искренне обняла свою конкурентку, с которой она соревновалась. В том состоянии, в каком она была, Ярослава была готова обнимать любого, кто встретится ей на дороге,

– заявил Беленюк в интервью телеканалу "НАШ".

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