"Она побеждает под нашим флагом и гимном"

Бронзовый призер Олимпиады-2012 в тройном прыжке Ольга Саладуха поддержала Ярославу Магучих. После финала 19-летняя украинская прыгунья в высоту сделала совместное фото с представительницей ОКР Марией Ласицкене. После этого ее фанаты разделились на два мира.

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Прокомментировала эту ситуацию и опытная Саладуха, которая после выступления в Токио завершила свою спортивную карьеру. Она стала в ряды Станислава Горуны и Жана Беленюка, которые ранее поддержали Ярославу.

Давайте будем решать системные проблемы в нашем спорте, а не тратить время на поиск измены, где ее нет. Хорошо знаю Ярославу как партнершу по сборной по легкой атлетике. Молодая 19-летняя девушка является патриоткой, которая родилась уже в независимой Украине. Она побеждает под нашим флагом и гимном,

– отметила легкоатлетка.

Ольга выделила и то, что в легкой атлетике есть традиция – делать общее фото медалистов. Так случилось и в этой ситуации: "А фото, что облетело соцсети, сделанное в короткий временной промежуток, когда не было серебряного призера из Австралии. И там нет нашей Ярославы под российским флагом, а есть россиянка под украинским".

"Так хейтить юную призерку Олимпиады из-за фото неуместно"

Саладуха попросила всех отнестись к этой фотографии с пониманием: "Да, Ярослава, могла где-то предусмотреть такую ​​ситуацию и избегать таких контактов с россиянкой. Очевидно, допустила ошибку на эмоциях, в состоянии эйфории".

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"Понимаю боль миллионов украинцев из-за войны. У меня также ежедневно щемит сердце за родным украинским Донецком, который пришлось покинуть в 2014-м, оставив там все и главное частичку себя. У нас столько, на первый взгляд, проявлений двойных стандартов, когда в силу обстоятельств 8-й год во время войны мы и торгуем с РФ и поддерживаем дипломатические отношения и многое другое. Поэтому так хейтить юную медалистку, призерку Олимпиады из-за фото неуместно. Давайте будем сдержаннее".

Ярослава все расскажет и сделает правильные выводы и в дальнейшем будет радовать нас победами! А нам всем, кому не безразличен спорт, и слава Украины, надо сосредоточиться на решении системных проблем в спорте. А о сложной ситуации свидетельствует тот "крик души", который раздавался от многих наших олимпийцев во время и после соревнований,

– написала спортсменка.