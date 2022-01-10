Несмотря на два подряд сокрушительных поражения от Тайсона Фьюри, Деонтей Уайлдер остается в топе супертяжелого дивизиона, а одним из его последующих соперников может стать Александр Усик, сражающийся ныне со стихией в Буковеле.

К слову Тренер поваленного Уайлдера заговорил о возможном бое против Усика

"У Деонтея большое сердце, и для него по-прежнему остаются варианты с большими боями. Я говорю об Энди Руисе, Энтони Джошуа и Александре Усике. Если смотреть на хевивейт, то Деонтей – в топ-4 или топ-5 с точки зрения его маркетинговой привлекательности и потрясающей способности нокаутировать людей одним ударом", – приводит слова Тима Смита источник.

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