Несмотря на два подряд сокрушительных поражения от Тайсона Фьюри, Деонтей Уайлдер остается в топе супертяжелого дивизиона, а одним из его последующих соперников может стать Александр Усик, сражающийся ныне со стихией в Буковеле.
К слову Тренер поваленного Уайлдера заговорил о возможном бое против Усика
"У Деонтея большое сердце, и для него по-прежнему остаются варианты с большими боями. Я говорю об Энди Руисе, Энтони Джошуа и Александре Усике. Если смотреть на хевивейт, то Деонтей – в топ-4 или топ-5 с точки зрения его маркетинговой привлекательности и потрясающей способности нокаутировать людей одним ударом", – приводит слова Тима Смита источник.
Каким был 2021-й для Усика и Уайлдера
- В 2021 году оба боксера по одному разу выходили на ринг. Александр Усик довольно неожиданно нанес поражение Энтони Джошуа. Сделал это украинец на виду родных болельщиков соперника в Лондоне.
- Еще на ринге Энтони заговорил о реванше и уже активировал его опцию в контракте сражения.
- Уайлдер же проиграл Фьюри. Тайсон нокаутировал Деонтея в последнем поединке их трилогии.
- Отметим, что бой Фьюри-Уайлдера назвали лучшим поединком 2021 года по версии авторитетного журнала The Ring.