Скотт: Верю, что стиль Усика подходит Деонтею

Наставник американского боксера сравнил бой против Тайсона Фьюри с потенциальным поединком его подопечного против Александра Усика. По мнению Малика Скотта, Деонтей Уайлдер может стать тем соперником, которым нанесет украинцу поражение.

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Тренер Уайлдера уверен, что стиль ведения бокса Усика полностью подходит для Деонтея.

Хотите кое-что узнать? Я верю, что стиль Усика подходит Деонтею, чтобы донести бомбу. В 12-раундовом бою я никогда не видел, чтобы Александра кто-нибудь бил с мощью Уайлдера. По Усику попадал Мурат Гассиев, очень красивый панчер. Но в тот вечер Александр был для него проблемой,

– заявил тренер Уайлдера.

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