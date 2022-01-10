Незважаючи на дві поспіль нищівні поразки від Тайсона Ф'юрі, Деонтей Уайлдер залишається в топі суперважкого дивізіону, а одним з його наступних суперників може стати Олександр Усик, який б'ється нині зі стихією в Буковелі.
До слова Тренер поваленого Уайлдера заговорив про можливий бій проти Усика
"У Деонтея велике серце, і для нього, як і раніше, залишаються варіанти з великими боями. Я говорю про Енді Руїса, Ентоні Джошуа та Олександра Усика. Якщо дивитися на хевівейт, то Деонтей – у топ-4 або топ-5 з погляду його маркетингової привабливості та приголомшливої здатності нокаутувати людей одним ударом", – наводить слова Тіма Сміта джерело.
Яким був 2021-й для Усика та Уайлдера
- У 2021 році обидва боксери по одному разу виходили на ринг. Олександр Усик доволі несподівано завдав поразки Ентоні Джошуа. Зробив це українець на очах рідних уболівальників суперника у Лондоні.
- Ще на ринзі Ентоні заговорив про реванш та вже активував його опцію у контракті бою.
- Уайлдер ж програв Ф'юрі. Тайсон нокаутував Деонтея в останньому поєдинку їх трилогії.
- Відзначимо, що бій Ф'юрі – Уайлдер назвали найкращим поєдинком 2021 року за версією авторитетного журналу The Ring.