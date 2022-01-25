Опросы от Фьюри

В своем твиттере Фьюри опубликовал опрос касательно Джошуа. Он спрашивает своих подписчиков, согласится ли Энтони отступить от реванша с Александром Усиком.

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Однако обратился он к своему земляку не лучшим образом. Поскольку назвал его бездомным.

"Отойдёт ли бездомный (Джошуа, – 24 канал) в сторону?"

– Да, он сделает это.

– Нет, не отойдет.

– Я травмирован".

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