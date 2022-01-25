Опросы от Фьюри
В своем твиттере Фьюри опубликовал опрос касательно Джошуа. Он спрашивает своих подписчиков, согласится ли Энтони отступить от реванша с Александром Усиком.
К теме Перестаньте слушать эту чушь, – Джошуа злится из-за слухов об отказе драться с Усиком
Однако обратился он к своему земляку не лучшим образом. Поскольку назвал его бездомным.
"Отойдёт ли бездомный (Джошуа, – 24 канал) в сторону?"
– Да, он сделает это.
– Нет, не отойдет.
– Я травмирован".
Состоится ли бой Усик – Фьюри: детали
- В сентябре 2021 года Усик победил Джошуа единогласным решением судей.
- Британец имеет право на бой-реванш против Александра Усика после потери чемпионских поясов в поединке с украинцем.
- Промоутер Энтони уверяет, что поединок может пройти уже в апреле 2022-го.
- После того, как Тайсон нокаутировал Уайлдера в третьем бою, появились слухи о возможном поединке Усик – Фьюри.
- И WBC официально назначила для Фьюри претендента.
- Однако его обязательный претендент – Диллиан Уайт находится в судебном споре с санкционирующим органом из-за разделения гонорара за поединок.
- Промоутер украинского боксера подтвердил переговоры с Фьюри о бое за все титулы в тяжелом весе.
- Ранее СМИ сообщали, что Джошуа готов отказаться от реванша с Усиком за солидные отступные.