Бой с Фьюри все ближе
СМИ информируют, что следующим соперником Усика может стать именно Фьюри. Джошуа может пойти на такой шаг при одном условии.
К слову Реванш Усика и Джошуа находится под угрозой срыва: в чем причина
Британец готов взять отступные в размере 15 миллионов фунтов стерлингов и отказаться от срочного реванша с украинцем в пользу Тайсона.
Если все-таки Энтони отойдет в сторону, то бой Усик – Тайсон может состояться весной 2022 года. Для места проведения рассматривают страны Ближнего Востока.
Также ожидается, что Джошуа первым получит возможность встретиться с победителем этого поединка.
Усик – Фьюри: что известно о поединке
- В сентябре Усик победил Джошуа единогласным судейским решением.
- Сразу после поражения британец заговорил о реванше.
- Промоутер Энтони заверил, что проведение следующего поединка в Украине финансово невыгодно. Поэтому, скорее всего, поединок состоится в Великобритании.
- Еще один британец Фьюри заявил о своем желании выйти на ринг против Усика.
- У Тайсона также есть обязательный соперник – британец Диллиан Уайт. Однако Фьюри не хочет сразиться с Диллианом.
- Его обязательный претендент находится в судебном споре с санкционирующим органом из-за разделения гонорара за поединок.