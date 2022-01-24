Бой с Фьюри все ближе

СМИ информируют, что следующим соперником Усика может стать именно Фьюри. Джошуа может пойти на такой шаг при одном условии.

К слову Реванш Усика и Джошуа находится под угрозой срыва: в чем причина

Британец готов взять отступные в размере 15 миллионов фунтов стерлингов и отказаться от срочного реванша с украинцем в пользу Тайсона.

Если все-таки Энтони отойдет в сторону, то бой Усик – Тайсон может состояться весной 2022 года. Для места проведения рассматривают страны Ближнего Востока.

Также ожидается, что Джошуа первым получит возможность встретиться с победителем этого поединка.

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