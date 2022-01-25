Опитування від Ф'юрі

У своєму твітері Ф'юрі опублікував опитування стосовно Джошуа. Він запитує у своїх підписників, чи погодиться Ентоні відступити від реваншу з Олександром Усиком.

До теми Перестаньте слухати цю нісенітницю, – Джошуа лютує через чутки про відмову битися з Усиком

Проте звернувся він до свого земляка ненайкращим чином. Оскільки назвав його безхатьком.

"Чи відійде безхатько (Джошуа, – 24 канал) убік?

– Так, він зробить це.
– Ні, не відійде.
– Я травмований".

Чи відбудеться бій Усик – Ф'юрі

  • У вересні 2021-го Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів.
  • Британець має право на бій-реванш проти Олександра Усика після втрати чемпіонських поясів у поєдинку з українцем.
  • Промоутер Ентоні запевняє, що поєдинок може відбутися вже у квітні 2022-го.
  • Після того, як Тайсон нокаутував Уайлдера у третьому бою з'явилися чутки про можливий поєдинок Усик – Ф'юрі.
  • Та WBC офіційно призначила для Ф'юрі претендента.
  • Проте його обов'язковий претендент – Ділліан Вайт перебуває в судовій суперечці з органом, що санкціонує, через поділ гонорару за поєдинок.
  • Промоутер українського боксера підтвердив переговори з Ф'юрі про бій за всі титули у важкій вазі.
  • Також раніше ЗМІ повідомляли, що Джошуа готовий відмовитися від реваншу з Усиком за солідні відступні.