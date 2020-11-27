Хорватский наставник "Днепра-1" Игорь Йовичевич полностью выздоровел от коронавируса. Команда уже работает под его руководством.

46-летний специалист Игорь Йовичевич сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Об этом официально сообщил днепровский клуб. По информации пресс-службы, наставник чувствует себя хорошо и продолжает готовить своих подопечных к матчу 11-го тура УПЛ против донецкого "Шахтера".

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Возвращение тренера

Футболисты "Днепра-1 "вышли на поединок против "Миная" без главного наставника. Тогда клуб сообщил, что у Йовичевича обнаружен COVID-19, поэтому он был вынужден отправиться на самоизоляцию. Также положительный тест был выявлен у его ассистента Юрия Беня.

Специалист пропустил только один матч против Закарпатской команды, в котором "Минай" вырвал победу у соперника (3:2). Отметим, что с 68-й минуты днепряне играли в меньшинстве, удаление получил автор первого гола в составе встречи Алексей Хобленко.

После 10 туров "Динпро-1" находится на дне таблицы УПЛ – 11 место. В их активе лишь 8 пунктов. Следующий матч футболиста из Днепра ждет уже в субботу, 28 ноября, где они дома будут принимать "Шахтер". Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30.

Добавим, что Йовичевич возглавил команду в конце сентября. Контракт с тренером подписан по схеме "2+1". В матче против "Десны" "Динпро-1" одержал дебютную победу под руководством хорвата.