Футболисты "Днепра-1" вышли на матч против "Миная" без тренера: у Йовичевича – коронавирус
Главный наставник "Днепра-1" Игорь Йовичевич не смог поехать на матч против "Миная". Хорватский специалист заболел коронавирусом.
Футболисты "Днепра-1" в матче 10-го тура УПЛ против "Миная" не смогли рассчитывать на помощь своего наставника Игоря Йовичевича. Накануне тренер сдал обязательный тест на коронавирус, который показал положительный результат, пишет 24 канал.
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Без наставника
Специалист уже отправился на самоизоляцию и сможет присоединиться к работе в команде только тогда, когда его тест покажет отрицательный результат. Вероятно, что Йовичевич пропустит несколько ближайших встреч днепровского клуба.
Добавим, что специалист возглавил команду в конце сентября. Контракт с тренером подписан по схеме "2+1". В матче против "Десны" команда одержала дебютную победу под руководством хорвата.
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