Главный наставник "Днепра-1" Игорь Йовичевич не смог поехать на матч против "Миная". Хорватский специалист заболел коронавирусом.

Футболисты "Днепра-1" в матче 10-го тура УПЛ против "Миная" не смогли рассчитывать на помощь своего наставника Игоря Йовичевича. Накануне тренер сдал обязательный тест на коронавирус, который показал положительный результат, пишет 24 канал.

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Без наставника

Специалист уже отправился на самоизоляцию и сможет присоединиться к работе в команде только тогда, когда его тест покажет отрицательный результат. Вероятно, что Йовичевич пропустит несколько ближайших встреч днепровского клуба.

Положительный результат также сдал помощник специалиста Юрий Бене.

Добавим, что специалист возглавил команду в конце сентября. Контракт с тренером подписан по схеме "2+1". В матче против "Десны" команда одержала дебютную победу под руководством хорвата.