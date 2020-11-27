Хорватський наставник "Дніпра-1" Ігор Йовічевіч повністю одужав від коронавірусу. Команда вже працює під його керівництвом.

46-річний спеціаліст Ігор Йовічевіч здав тест на коронавірус, який показав негативний результат. Про це офіційно повідомив дніпровський клуб. За інформацією пресслужби, наставник почувається добре та продовжує готувати своїх підопічних до матчу 11-го туру УПЛ проти донецького "Шахтаря".

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Повернення тренера

Футболісти "Дніпра-1" вийшли на поєдинок проти "Минаю" без головного наставника. Тоді клуб повідомив, що у Йовічевіча виявлено COVID-19, тому він був змушений відправитись на самоізоляцію. Також позитивний тест був виявлений у його асистента Юрія Беня.

Фахівець пропустив лише один матч проти закарпатської команди, у якому "Минай" вирвав перемогу у суперника (3:2). Наголосимо, що з 68-ї хвилини дніпряни грали у меншості, вилучення отримав автор першого голу у складі зустрічі Олексій Хобленко.

Після 10 турів "Дінпро-1" перебуває у дні таблиці УПЛ – 11 місце. У їх активі лише 8 пунктів. Наступний матч на футболіста з Дніпра чекає вже у суботу, 28 листопада, де вони вдома прийматимуть "Шахтар". Стартовий свисток судді пролунає о 19:30.

Додамо, що Йовічевіч очолив команду наприкінці вересня. Контракт з тренером підписаний за схемою "2+1". У матчі проти "Десни" "Дінпро-1" здобув дебютну перемогу під керівництвом хорвата.