Все больше шансов, что Александр Усик в следующем поединке встретится с британцем Джо Джойсом. Пути непобедимых профессиональных боксеров во второй раз пересекутся на ринге.

35-летний Джойс вспомнил о первом бое с Усиком, который состоялся в любительском боксе. Об этом сообщает fightnews.info.

Стоит внимания Почему Джо Джойс идеальный соперник для Усика

Тогда украинский боксер по итогам пяти раундов одержал победу по очкам. Джойс считает, что реванш с Усиком будет лучше первого боя.

Конечно, я переключил внимание на Александра Усика. Я жду боя с ним. Наш первый поединок получился хорошим, а реванш будет еще лучше. Я думаю, что за это время приобрел новые навыки,

– сказал Джойс.

Британец уверяет, что больше не позволит пропускать себе удары Усика по голове.

"Теперь я могу двигаться и делать другие вещи, ведь с тех пор я провел в боксе гораздо больше времени. Сейчас у меня есть 10-летний опыт, так что я однозначно приобрел гораздо больше навыков", – отметил Джо.

Вместе с тем, Джойс не оставил без внимания форму 34-летнего Усика. По его мнению, украинец прибавляет в плане веса и мощности.

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Непобедимый Джойс верит, что он или Усик встретится с победителем поединка между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Я думаю, что это отличный бой для нас обоих. Потенциально победитель получит возможность подраться с победителем боя Фьюри – Джошуа. Сейчас это самый большой бой в мире бокса. Два тяжеловеса сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Победитель нашего боя с Усиком, вероятно, получит шанс побороться за звание абсолютного чемпиона. Нет ничего больше этого,

– резюмировал британец.

Что известно о бое Усик – Джойс