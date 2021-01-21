Все більше шансів, що Олександр Усик у наступному поєдинку зустрінеться з британцем Джо Джойсом. Шляхи непереможних професійних боксерів вдруге перетнуться на ринзі.

35-річний Джойс згадав про перший бій з Усиком, який відбувся в аматорському боксі. Про це повідомляє fightnews.info.

Варте уваги Чому Джо Джойс ідеальний суперник Для Усика

Тоді український боксер за підсумками п'яти раундів здобув перемогу по очках. Джойс вважає, що реванш з Усиком буде кращим за перший бій.

Звичайно, я перемкнув увагу на Олександра Усика. Я чекаю бою з ним. Наш перший поєдинок вийшов хорошим, а реванш буде ще краще. Я думаю, що за цей час набув нових навичок,

– сказав Джойс.

Британець запевняє, що більше не дозволить пропускати собі удари Усика по голові.

"Тепер я можу рухатися і робити інші речі, адже з того часу я провів у боксі набагато більше часу. Зараз у мене є 10-річний досвід, так що я однозначно набув набагато більше навичок", – зазначив Джо.

Разом з тим, Джойс не залишив без уваги форму 34-річного Усика. На його думку, українець додає у плані ваги і потужності.

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Непереможний Джойс вірить, що він або Усик зустрінеться з переможцем поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Я думаю, що це відмінний бій для нас обох. Потенційно переможець отримає можливість побитися з переможцем бою Ф'юрі – Джошуа. Зараз це найбільший бій у світі боксу. Два важковаговики битимуться за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Переможець нашого бою з Усиком, ймовірно, отримає шанс поборотися за звання абсолютного чемпіона. Немає нічого більше цього,

– резюмував британець.

Що відомо про бій Усик – Джойс