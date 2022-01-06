Начинается более серьезная игра, – отец Джоковича о скандальном въезде в Австралию
Источник:informer.rs
Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, прокомментировал проблемы, с которыми столкнулся серб после прилета в Австралию. Новака Джоковича не впустили в страну и аннулировали визу.
Отец теннисиста: Новак, как вода, а вода всегда находит выход
Срджан Джокович заявил, что его сын не терпит несправедливости и борется за равенство всех.
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"Они могут взять его в заложники, могут посадить на цепь, но он, как вода, а вода всегда находит выход. Новак – Спартак нового мира, который не терпит несправедливости, колониализма и лицемерия, а борется за равенство всех, какой бы у них ни был цвет кожи, кому бы они не молились, сколько бы у них не было денег", – сказал Сержан.
Он заявил, что начинается "более серьезная игра" между олигархами и "свободным миром".
Возможно, мир богачей не позволит Новаку больше играть в теннис. Но они раскрыли свою настоящую маску. Начинается серьезная игра. С одной стороны будут жадные и высокомерные члены всемирной олигархии, а с другой – свободный и гордый мир, который верит в справедливость, правду, честную игру и мечты своих детей,
– отметил Джокович-старший.
Что известно о скандале с Новаком Джоковичем
- Сербский теннисист не раскрывал свой статус вакцинации, из-за чего его участие в Australian Open было под вопросом.
- Причина в том, что въезд в Австралию, где пройдет первый в сезоне турнир Грэнд Слэм, разрешен только вакцинированным. В стране действуют строгие правила пересечения границы.
- Отец Джоковича был возмущен ограничениями и говорил, что Новак может пропустить турнир.
- Действующий девятикратный чемпион Australian Open 4-го января сообщил, что вылетел в Мельбурн. По словам теннисиста, он получил медицинское исключение от вакцинации против коронавируса.
- В теннисном туре нашлись спортсмены, раскритиковавшие двойные стандарты. Мол, Джоковичу разрешат сыграть несмотря на отсутствие вакцинации.
- Но премьер-министр Австралии Скотт Моррисон успокоил критиков, заверив, что Джокович на первом самолете отправится домой, если не вакцинирован.
- Джокович пытался въехать в Австралию по визе, которая не допускает освобождения от медицинских ограничений из-за отсутствия вакцинации. Его задержали в аэропорту.
- Впоследствии победителя 20 турниров серии Грэнд Слэм депортировали.