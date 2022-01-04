Элина Свитолина – Анастасия Гасанова 7:5, 4:6, 3:6

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Теннисистки провели на корте около 2,5 часов. В первой партии Свитолина не воспользовалась преимуществом, лидируя 5:3, в итоге выполнив брейк в 12-м гейме.

Во втором сете Гасанова не удержала отрыв (вела 4:1), но записала в свой актив два гейма подряд со счета 4:4. В решающем сете украинка отыгралась после брейка (3:3), после чего проиграла 3 гейма. Россиянка во время матча обращалась за помощью.

Статистика встречи:

130-я ракетка мира Анастасия Гасанова во второй раз в карьере сыграла матч против соперницы из топ-20 рейтинга (в прошлом году в Абу-Даби выиграла у шестой ракетки мира Каролины Плишковой). Во втором круге в Аделаиде 22-летняя теннисистка сыграет с победительницей матча Мисаки Дои – Кристина Кучова.

Для Элины Свитолиной это третье поражение в стартовом матче года за последние 4 сезона.

Накануне украинка Катерина Бондаренко (WTA, 207) в финале квалификации турнира в Аделаиде проиграла Лючи Бронзетти (6:1, 6:7, 4:6).