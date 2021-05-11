Когда следует ожидать трансфера Довбика

Летом 2021 года Артем Довбик может стать полноценным игроком другого клуба. 23-летним нападающим интересуются не только украинские гранды, но и несколько клубов из-за рубежа.

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Сейчас нападающий сосредоточен исключительно на том, чтобы удачно зарекомендовать себя в подготовке сборной Украины к Евро-2020. Довбик надеется произвести приятные впечатления на главного тренера национальной команды Андрея Шевченко и доказать, что достоин выступать в финальной части чемпионата Европы.

В этом сезоне Довбик провел за днепрян 27 матчей, в которых наколотил 10 голов и отдал один ассист. Контракт Артема с командой Игоря Йовичевича рассчитан до 31 декабря 2023 года.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает трансфер Довбика в 400 тысяч евро.

Днепр-1 завершил этот сезон УПЛ на 7 месте. Команда Йовичевича получила за 26 туров 30 очков.

Днепр-1 тоже не спешит расставаться с футболистом. В клубе сообщили, что готовы вести переговоры с другими командами по трансферу нападающего только после завершения Евро-2020.

Кто интересуется Довбиком