Когда следует ожидать трансфера Довбика
Летом 2021 года Артем Довбик может стать полноценным игроком другого клуба. 23-летним нападающим интересуются не только украинские гранды, но и несколько клубов из-за рубежа.
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Сейчас нападающий сосредоточен исключительно на том, чтобы удачно зарекомендовать себя в подготовке сборной Украины к Евро-2020. Довбик надеется произвести приятные впечатления на главного тренера национальной команды Андрея Шевченко и доказать, что достоин выступать в финальной части чемпионата Европы.
- В этом сезоне Довбик провел за днепрян 27 матчей, в которых наколотил 10 голов и отдал один ассист. Контракт Артема с командой Игоря Йовичевича рассчитан до 31 декабря 2023 года.
- Специализированный портал Transfermarkt оценивает трансфер Довбика в 400 тысяч евро.
- Днепр-1 завершил этот сезон УПЛ на 7 месте. Команда Йовичевича получила за 26 туров 30 очков.
Днепр-1 тоже не спешит расставаться с футболистом. В клубе сообщили, что готовы вести переговоры с другими командами по трансферу нападающего только после завершения Евро-2020.
Кто интересуется Довбиком
- Интерес к забивному нападающему проявляют сразу два украинских гранда – Динамо и Шахтер. В составе "горняков" Довбик мог бы стать заменой опытному Жуниору Мораесу, который получил серьезную травму и пропустит Евро-2020 и старт сезона. У киевлян же пока есть кандидаты на позиции форварда. Сейчас там закрывает позицию Владислав Супряга.
- Дебют в украинской сборной вызвал спрос на 23-летнего нападающего Днепра-1. Сейчас за ним внимательно следят несколько клубов из Турции и Бельгии. Среди них есть даже турецкий топовый клуб Бешикташ.