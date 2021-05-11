Коли слід очікувати трансферу Довбика

Влітку 2021 року Артем Довбик може стати повноцінним гравцем іншого клубу. 23-річним нападником цікавляться не лише українські гранди, а й декілька клубів з-за кордону.

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Зараз нападник зосереджений виключно на тому, щоб вдало зарекомендувати себе у підготовці збірної України до Євро-2020. Довбик сподівається справити приємні враження на головного наставника національної команди Андрія Шевченка та довести, що гідний виступати у фінальній частині чемпіонату Європи.

У цьому сезоні Довбик провів за дніпрян 27 матчів, у яких наколотив 10 голів та віддав один асист. Контракт Артема з командою Ігоря Йовічевіча розрахований до 31 грудня 2023 року.

Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює трансфер Довбика у 400 тисяч євро.

Дніпро-1 завершив цей сезон УПЛ на 7 місці. Команда Йовічевіча здобула за 26 турів 30 очок.

Дніпро-1 теж не поспішає розлучатись з футболістом. У клубі повідомили, що готові вести перемовини з іншими командами щодо трансферу нападника лише після завершення Євро-2020.

Хто цікавиться Довбиком