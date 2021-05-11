Коли слід очікувати трансферу Довбика
Влітку 2021 року Артем Довбик може стати повноцінним гравцем іншого клубу. 23-річним нападником цікавляться не лише українські гранди, а й декілька клубів з-за кордону.
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Зараз нападник зосереджений виключно на тому, щоб вдало зарекомендувати себе у підготовці збірної України до Євро-2020. Довбик сподівається справити приємні враження на головного наставника національної команди Андрія Шевченка та довести, що гідний виступати у фінальній частині чемпіонату Європи.
- У цьому сезоні Довбик провів за дніпрян 27 матчів, у яких наколотив 10 голів та віддав один асист. Контракт Артема з командою Ігоря Йовічевіча розрахований до 31 грудня 2023 року.
- Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює трансфер Довбика у 400 тисяч євро.
- Дніпро-1 завершив цей сезон УПЛ на 7 місці. Команда Йовічевіча здобула за 26 турів 30 очок.
Дніпро-1 теж не поспішає розлучатись з футболістом. У клубі повідомили, що готові вести перемовини з іншими командами щодо трансферу нападника лише після завершення Євро-2020.
Хто цікавиться Довбиком
- Інтерес до забивного нападника проявляють відразу два українські гранди – Динамо та Шахтар. У складі "гірників" Довбик міг би стати заміною досвідченому Жуніору Мораесу, який отримав серйозну травму та пропустить Євро-2020 та старт сезону. У киян ж поки є кандидати на позиції форварда. Зараз там закриває позицію Владислав Супряга.
- Дебют в українській збірній викликав попит на 23-річного нападника Дніпра-1. Зараз за ним уважно стежать декілька клубів з Туреччини та Бельгії. Серед них є навіть турецький топовий клуб Бешикташ.