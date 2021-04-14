Претенденты на Довбика
Артем Довбик привлек внимание не только Шахтера и Динамо, но и клубов из-за границы. Днепровский клуб не спешит расставаться с лидером атаки.
К теме Шахтер и Динамо охотятся за нападающим сборной Украины
Дебют в украинской сборной вызвал спрос на 23-летнего нападающего Днепра-1. Сейчас за ним внимательно следят несколько клубов из Турции и Бельгии. Среди них есть турецкий гранд Бешикташ.
- Бешикташ в этом сезоне лидирует в чемпионате Турции, в его активе 70 очков. Клуб опережает ближайшего соперника Фенербахче на 4 пункта.
Довбик только 1 августа 2020 года вернулся в УПЛ после 2-летней карьеры в Дании. В последнее иностранным клубом украинца был Мидтьюлланд. Именно эта датская команда получит процент от следующего трансфера нападающего.
- Футболист уже сыграл в футболке команды Игоря Йовичевича 23 матча, в которых отметился 9 голами и отдал одну результативную передачу.
- Его контракт с Днепром-1 рассчитан до конца декабря 2023 года.
- Артем может улучшить свою статистику уже 18 апреля против Колоса.