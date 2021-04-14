Претенденты на Довбика

Артем Довбик привлек внимание не только Шахтера и Динамо, но и клубов из-за границы. Днепровский клуб не спешит расставаться с лидером атаки.

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Дебют в украинской сборной вызвал спрос на 23-летнего нападающего Днепра-1. Сейчас за ним внимательно следят несколько клубов из Турции и Бельгии. Среди них есть турецкий гранд Бешикташ.

Бешикташ в этом сезоне лидирует в чемпионате Турции, в его активе 70 очков. Клуб опережает ближайшего соперника Фенербахче на 4 пункта.

Довбик только 1 августа 2020 года вернулся в УПЛ после 2-летней карьеры в Дании. В последнее иностранным клубом украинца был Мидтьюлланд. Именно эта датская команда получит процент от следующего трансфера нападающего.

Transfermarket оценивает стоимость Довбика в 400 тысяч евро.