Положили глаз на форварда Днепра-1

Игрок Днепра-1 еще раньше бросился в глаза киевскому Динамо. Теперь на форварда сборной Украины претендует и донецкий Шахтер.

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23-летний Артем Довбик вернулся в УПЛ после вояжа в Данию. Там футболист пробыл с 31 января 2018 года до 1 августа 2020 года. Последним иностранным клубом украинца был Мидтьюлланд. Эта датская команда получит процент от следующего трансфера форварда.

В Шахтере Довбик мог бы стать заменой опытному Жуниору Мораесу. У киевлян же пока есть кандидаты на позиции форварда. Сейчас там закрывает место Владислав Супряга.

Специализированный портал Transfermarket оценивает стоимость Довбика в 400 тысяч евро.