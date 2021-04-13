Положили глаз на форварда Днепра-1
Игрок Днепра-1 еще раньше бросился в глаза киевскому Динамо. Теперь на форварда сборной Украины претендует и донецкий Шахтер.
Примечательно Динамо начало переговоры о возвращении Ярмоленко в клуб, – журналист
23-летний Артем Довбик вернулся в УПЛ после вояжа в Данию. Там футболист пробыл с 31 января 2018 года до 1 августа 2020 года. Последним иностранным клубом украинца был Мидтьюлланд. Эта датская команда получит процент от следующего трансфера форварда.
В Шахтере Довбик мог бы стать заменой опытному Жуниору Мораесу. У киевлян же пока есть кандидаты на позиции форварда. Сейчас там закрывает место Владислав Супряга.
Специализированный портал Transfermarket оценивает стоимость Довбика в 400 тысяч евро.
- По возвращении в УПЛ футболист провел в футболке команды Игоря Йовичевича 23 матча, в которых отметился 9 голами и отдал одну результативную передачу.
- Его контракт с "днепрянами" рассчитан до 31 декабря 2023 года.
- Артем может улучшить свою статистику уже 18 апреля против Колоса.