Мы сможем легко устроить бой с Усиком, - промоутер Фьюри о возможном поединке
Источник:Tribuna
Промоутер Фрэнк Уоррен поделился мыслями относительно возможного поединка обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком.
Уоррен хотел бы устроить бой Фьюри – Усик
Уоррен уверяет, что в случае отказа Джошуа от реванша с украинцем – они готовы устроить бой Фьюри – Усик.
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У Усика есть опция реванша с Джошуа. Если Энтони захочет отойти в сторону, то я уверен, что мы сможем легко устроить бой Фьюри – Усик,
– заявил Фрэнк Уоррен.
Однако он сомневается, что Джошуа согласится на это.
"Пойдет ли на это Джошуа? Я сомневаюсь. Возможно, он это сделает, но я не знаю точно", – сказал промоутер.
Фрэнк Уоррен уверяет, что хотел бы устроить бой Фьюри – Усик. Поскольку, если Тайсон захочет продолжать боксировать, то ему придется защищать титул.
"Перед третьим поединком с Уайлдером Фьюри говорил, что хочет провести еще пять боев. Теперь их осталось четыре, а потом он решит, что захочет делать дальше", – добавил Уоррен.
- Фьюри удалось успешно защитить титул WBC, нокаутировав Деонтея Уайлдера.
- Александр Усик сенсационно победил Энтони Джошуа и забрал его четыре чемпионских пояса. Судьи единогласно отдали победу украинцу.
- Джошуа уже официально активировал прописанный в контракте пункт о реванше с Усиком. Бой может состояться в марте 2022 года.