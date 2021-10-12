Уоррен хотел бы устроить бой Фьюри – Усик

Уоррен уверяет, что в случае отказа Джошуа от реванша с украинцем – они готовы устроить бой Фьюри – Усик.

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У Усика есть опция реванша с Джошуа. Если Энтони захочет отойти в сторону, то я уверен, что мы сможем легко устроить бой Фьюри – Усик,

– заявил Фрэнк Уоррен.

Однако он сомневается, что Джошуа согласится на это.

"Пойдет ли на это Джошуа? Я сомневаюсь. Возможно, он это сделает, но я не знаю точно", – сказал промоутер.

Фрэнк Уоррен уверяет, что хотел бы устроить бой Фьюри – Усик. Поскольку, если Тайсон захочет продолжать боксировать, то ему придется защищать титул.

"Перед третьим поединком с Уайлдером Фьюри говорил, что хочет провести еще пять боев. Теперь их осталось четыре, а потом он решит, что захочет делать дальше", – добавил Уоррен.