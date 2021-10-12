Уоррен хотів би влаштувати бій Ф'юрі – Усик

Уоррен запевняє, що у разі відмови Джошуа від реваншу з українцем – вони готові влаштувати бій Ф'юрі – Усик.

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В Усика є опція реваншу з Джошуа. Якщо Ентоні захоче відійти в сторону, то я впевнений, що ми зможемо легко влаштувати бій Ф'юрі - Усик,

– заявив Френк Уоррен.

Проте він сумнівається, що Джошуа погодиться на це.

"Чи піде на це Джошуа? Я сумніваюся. Можливо, він це зробить, але я не знаю точно", – сказав промоутер.

Френк Уоррен запевняє, що хотів би влаштувати бій Ф'юрі – Усик. Оскільки, якщо Тайсон захоче продовжувати боксувати, то йому доведеться захищати титул.

"Перед третім поєдинком з Уайлдером Ф'юрі говорив, що хоче провести ще п'ять боїв. Тепер їх залишилося чотири, а потім він вирішить, що захоче робити далі", – додав Уоррен.