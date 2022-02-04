Мы отдадим все силы, чтобы выйти в финал, – капитан Украины Шотурма об игре с Россией

Уже 4 февраля сборная Украины сыграет в полуфинале Евро-2022 по футзалу. Капитан и лидер сине-желтой команды Петр Шотурма поделился впечатлениями перед игрой с Россией.

Шотурма: Будем стараться реализовать свои наработки

Подопечные Александра Косенко после победы над Казахстаном пребывали в приподнятом настроении, поэтому украинские футзалисты были готовы встретиться с любым соперником в полуфинале чемпионата Европы. Об этом рассказал капитан команды Петр Шотурма.

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Следует заметить, что перед поединком Россия идет первой в таблице коэффициентов национальных сборных. Украина входит в топ-10 – 8-е место.

Лидер сборной Украины заверил всех болельщиков, что команда отдаст все силы на площадке, чтобы пробиться в финал Евро-2022.

Мы отдадим все силы, чтобы продолжить историю и выйти в финал. Постараемся воплотить в жизнь свои наработки,

– пообещал Шотурма.

Игрок херсонского Продексима признался, что чемпионат Европы-2022 – самый сложный в его футзальной карьере. Сборной тяжело дался выход из группы.

. Петр Шотурма за 4 матча дважды расстраивал вратарей соперников.

Шотурма отметил, что "сине-желтые" хорошо себя показали на фоне чемпионов Европы и мира португальцев. Но единственный гол соперника не позволил Украине добиться положительного результата.

Петр назвал преимущество Украины, позволившее пробиться ей в полуфинал турнира.

Наша команда очень сплоченная. Мы объединены общей целью и духом. Благодаря этому сумели добраться до полуфинала. Мы положим душу и тело, чтобы попасть в финал. До этого была мечта одолеть Казахстан, сейчас – хотим стать финалистами турнира. Двигаемся к цели!,

– ответил Шотурма.

Как Украина вышла в полуфинал Евро-2022

Украинская сборная завершила групповой раунд Евро-2022 на втором месте – одна победа над Сербией (6:1) и два поражения от Нидерландов (3:2) и Португалии (1:0).

В четвертьфинале подопечные Косенко праздновали победу над Казахстаном (3:5). Украина впервые за 17 лет пробилась в полуфинал чемпионата Европы.

Перед поединком против России главный тренер "сине-желтых" Александр Косенко и лучший бомбардир Михаил Зварыч заверили, что в полуфинале все будут играть друг за друга. Футзалист добавил, что мотивация сборной – выход в финал Евро-2022.

Полуфинал Евро-2022 Украина – Россия состоится 4 февраля в 18.00.