Шотурма: Намагатимемось втілити свої напрацювання

Підопічні Олександра Косенка після перемоги над Казахстаном були у піднесеному настрої, тому українські футзалісти були готові зустрітись із будь-яким суперником у півфіналі чемпіонату Європи. Про це розповів капітан команди Петро Шотурма.

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Слід зауважити, що перед поєдинком Росія йде першою у таблиці коефіцієнтів національних збірних. Україна входить у топ-10 – 8-ме місце.

Лідер збірної України запевнив усіх уболівальників, що команда віддасть усі сили на майданчику, щоб пробитись у фінал Євро-2022.

Ми віддамо усі сили, щоб продовжити творити історію і вийти до фіналу. Будемо намагатися втілити у житті свої напрацювання,

– пообіцяв Шотурма.

Гравець херсонського Продексіма зізнався, що цей чемпіонат Європи-2022 є найскладнішим у його футзальній кар'єрі. Збірній складно дався вихід із групи.

Цікаво. Петро Шотурма за 4 матчі двічі засмучував воротарів суперників.

Шотурма зауважив, що "синьо-жовті" добре себе показали на фоні чемпіонів Європи та світу португальців. Але єдиний гол суперника не дозволив Україні здобути позитивний результат.

Петро назвав перевагу України, яка дозволила пробитись їй у півфінал турніру.

Наша команда є дуже згуртованою. Ми об’єднані спільною метою і духом. Завдяки цьому зуміли дістатися півфіналу. Ми положимо душу й тіло, щоб потрапити до фіналу. До цього була мрія здолати Казахстан, зараз – хочемо стати фіналістами турніру. Рухаємося до мети!,

– відповів Шотурма.

До уваги! Півфінал Євро-2022 Україна – Росія відбудеться 4 лютого о 18:00.

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